Не спешите покупать: почему аренда сейчас может быть выгоднее ипотеки

Перед теми, кто хочет решить жилищный вопрос, сегодня стоит непростой выбор: продолжать снимать квартиру или оформлять ипотеку. Рыночные ставки по жилищным кредитам остаются высокими, а арендная плата во многих случаях обходится значительно дешевле ежемесячного платежа банку. О том, какой вариант сейчас поможет сохранить семейный бюджет и в каких случаях покупка жилья все же оправданна, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Ольга Прохорова.

«Если сравнивать обычную аренду и ипотеку по рыночной ставке, то сейчас чаще выигрывает съемное жилье. Например, аренда квартиры в Подмосковье может обходиться примерно в ₽40–45 тыс. в месяц, тогда как платеж по ипотеке за аналогичный объект нередко превышает ₽90–100 тыс. Разница существенная: деньги, которые не уходят на обслуживание кредита, можно откладывать на первоначальный взнос или формировать финансовую подушку», — объяснила Прохорова.

По словам специалиста, при сравнении важно учитывать не только ежемесячные платежи. Покупателю придется заранее накопить первоначальный взнос, оплатить оформление сделки, а в случае новостройки — предусмотреть расходы на ремонт и обустройство квартиры.

Кроме того, собственник самостоятельно оплачивает содержание жилья и несет ответственность за его состояние. Арендатор, напротив, сохраняет большую финансовую мобильность и может сменить квартиру, если изменятся работа, семейные обстоятельства или планы.

«Покупка становится интереснее, если у человека есть крупный первоначальный взнос, возможность оформить льготную ипотеку или он планирует жить в одной квартире много лет. В таком случае жилье постепенно переходит в собственность, а арендные платежи не превращаются в актив. Но брать кредит на пределе возможностей только ради того, чтобы перестать платить за съем, я бы не советовала», — отметила риелтор.

Эксперт порекомендовала перед решением рассчитать полную стоимость обоих вариантов хотя бы на пять лет. При аренде нужно учитывать возможное повышение платы и переезды, при ипотеке — проценты банку, страховку, первоначальный взнос, ремонт и дополнительные расходы собственника.

Если после ежемесячного платежа по кредиту у семьи почти не остается свободных денег, разумнее пока продолжить снимать жилье и копить. Покупка должна улучшать жилищные условия, а не создавать постоянную угрозу семейному бюджету.