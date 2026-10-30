Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход ремонтных работ на сетях в Одинцовском округе

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев проверил ход строительства на объектах водоотведения и водоснабжения в Одинцове.

В Горках‑10 уже уложили около 7,8 км канализационных труб из запланированных 9 км. Сеть свяжет канализационно-насосные станции № 3 и № 12. Качество водоотведения улучшится для 6,2 тыс. жителей. Работы завершатся до конца года.

В Подушкино уже наполовину выполнили работы в рамках модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Смонтировано 900 м трубопровода из запланированных 1930 м. Эффект почувствуют 480 жителей.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.