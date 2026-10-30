Продажи российских брендов одежды в Московском регионе выросли на 8%

Жители Москвы и Подмосковья продолжают активно переходить на продукцию отечественных модных марок: за январь–август 2026 года продажи российской одежды выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным аналитиков платформы «Авито», пользователи совершили свыше 33,7 млн поисковых запросов с упоминанием локальных fashion-брендов. Растущий спрос охватывает как массовый сегмент, так и концептуальный дизайнерский ритейл, показывая высокий динамический рост на первичной торговой площадке и в ресейл-сегменте. Об этом пишет сетевое издание REGIONS .

В категории новых товаров лидерство по темпам роста показал концептуальный бренд MONOCHROME, чьи продажи за год подскочили в 2,5 раза при среднем чеке 11 100₽. На втором месте расположился масс-маркет Befree, увеличивший объемы реализации в два раза (средний чек ₽2200). Аналогичный двукратный рост продемонстрировала марка Rassvet со средней стоимостью покупки 4600₽. В первую пятерку динамично растущих брендов также вошли Ushatava (+75%, средний чек ₽10 000) и Zarina (+68%, средний чек ₽2500). Покупатели проявляют устойчивый интерес и к другим известным локальным именам: Lime, 12 STOREEZ, BatNorton, Gate31, 2MOOD и Love Republic.

Вторичный рынок (ресейл) также продемонстрировал выраженный позитивный тренд, где наиболее покупаемыми стали доступные марки масс-маркета. Лидером вторичных продаж с рук стал бренд Befree с ростом на 49% и средним чеком 1000₽. Второе место заняла Zarina (+41%, средняя цена ₽1 100), третье — Lime (+33%, средний чек 2500₽). Четвертую и пятую строчки заняли Gloria Jeans с ростом на 21% (средний чек 600₽) и Love Republic, поднявший продажи на 18% при средней цене вещи в 1500₽.

Эксперты отмечают, что популярность отечественных производителей опирается не только на импортозамещение, но и на переосмысление локальной идентичности. По данным ВЦИОМ, фактор отечественного происхождения важен почти для 50% россиян. При этом 79% респондентов при выборе гардероба отдают приоритет соотношению цены и качества, в силу чего культурный код выступает эффективным дополнением к качественному пошиву, но не способно полностью его заменить.