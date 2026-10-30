Стало известно о задолженности экс-мужа Бритни Спирс американскому банку
Page Six: экс-муж Бритни Спирс задолжал американскому банку более $117 тысяч
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48-летний американский танцор Кевин Федерлайн, бывший муж 44-летней певицы Бритни Спирс, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, сообщает Page Six.
По информации источника, City National Bank требует от него погасить задолженность в размере не менее $117,7 тысячи. Помимо основной суммы долга, банк настаивает на выплате процентов.
Отмечается, что ставка по кредитной карте составляет 20,5%, по кредитной линии — %7,5, а по овердрафту — %18. Соглашение с банком Федерлайн заключил в конце ноября 2024 года.
Ранее Федерлайн получал от Спирс алименты на содержание сыновей — Шона Престона и Джейдена Джеймса. Ежемесячная сумма составляла $40 тысяч. Когда Шону исполнилось 18 лет, размер выплат сократился до $20 тысяч. Выплаты продолжались до тех пор, пока Джейден не окончил школу.
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