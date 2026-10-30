Лидеры спроса: во главе рейтинга подмосковных водителей встал BMW X5

Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали вторичный рынок автомобилей повышенной проходимости в Московской области за III квартал 2026 года. Самыми востребованными моделями в сегменте кроссоверов и внедорожников с пробегом стали немецкий флагман BMW X5, отечественная классика LADA 4×4 и японский рамник Toyota Land Cruiser. Средняя стоимость подержанного SUV в регионе зафиксирована на отметке ₽2 300 000, при этом по ряду известных марок отмечено заметное удешевление ценников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует сетевое издание REGIONS .

В бренд-рейтинге вторичного сегмента SUV Подмосковья наибольшую суммарную долю в 21,7% удерживают японский и немецкий премиум: лидерство принадлежит Toyota (8%), за которой следуют BMW (7,3%) и Mercedes-Benz (6,4%). Замыкают пятерку самых популярных марок Nissan (6%) и Kia (5,6%). Среди японских моделей весь пьедестал заняли представители Toyota: Land Cruiser со средней ценой 4 700 000₽, RAV4 (2 000 000₽) и Land Cruiser Prado (3 100 000₽). В немецком сегменте первенствуют BMW X5 (₽3 700 000), Volkswagen Tiguan (₽1 700 000) и Volkswagen Touareg (1 900 000₽).

Отечественный сектор представлен предельно доступными внедорожниками: лидерство удерживают LADA 4×4 со средней ценой 380 000₽ и Chevrolet Niva со стоимостью 393 000₽. В южнокорейской линейке наибольший спрос зафиксирован на городские кроссоверы Kia Sportage (1 500 000₽), Kia Sorento (1 700 000₽) и Hyundai Santa Fe (1 800 000₽). Общая средняя цена подержанного кроссовера или внедорожника в Московской области составила 2 300 000₽.

Аналитики также зафиксировали устойчивый тренд на снижение средних чеков по ряду брендов за счет коррекции цен и изменения структуры предложения. В абсолютных лидерах по удешевлению среди иномарок оказались премиальные марка Infiniti (-5,6%, до 1 900 000₽), Suzuki (-5%, до 910 000₽) и Mitsubishi (-3,1%, до 1 300 000₽). Из отдельных моделей заметно подешевели немецкий Volkswagen Touareg (-6,7%, до 1 900 000₽), японский Toyota Land Cruiser Prado (-6,4%, до 3 100 000₽), а также отечественные Chevrolet Niva (-5,8%) и LADA 4×4 (-5,5%).