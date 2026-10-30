В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 240 км линий электропередачи

В Подмосковье с начала 2026 года капитально отремонтировали 240 км линий электропередачи. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Работы провели специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капремонта объектов электросетевого хозяйства. Были заменены силовые трансформаторы и оборудование распределительных устройств 0,4/6/10 кВ в ТП и РП, отремонтированы здания 193 подстанций и объектов производственного назначения.

Помимо этого, в регионе от деревьев и кустарников расчистили более 91 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи.

«До конца года планируем капитально отремонтировать порядка 310 км линий электропередачи, а также модернизировать электрооборудование на 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.

Ремонт и модернизация подобных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.