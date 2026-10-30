Конгресс не указ? В Госдуме объяснили, почему Трамп способен резко изменить позицию по России

Президент США Дональд Трамп способен резко изменить политический курс в отношении России и поддержать европейские страны, занимающие жесткую антироссийскую позицию. Причем такой разворот будет зависеть не столько от результатов предстоящих выборов в Конгресс, сколько от личных решений американского лидера. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий объяснил, что непредсказуемость Трампа — не случайная особенность его поведения, а сознательная политическая стратегия. Американский лидер намеренно заставляет другие государства подстраиваться под свои решения, чтобы добиваться максимальных преимуществ для США.

«Часто в политике считается, что какому-то политическому курсу можно давать чье-то имя, и при этом имеется в виду, что этот курс всегда стабильный, его легко верифицировать. И такова общая практика. Но особенности поведения Трампа иные. Они связаны с тем, что стабильным для Трампа является его непредсказуемость. А у этой непредсказуемости есть определенные основания. Он считает, что именно так и нужно проводить политическую линию, чтобы, оглядываясь на нее, другие под нее попытались подстроиться, и тем самым чтобы он мог выторговать в интересах Соединенных Штатов Америки на мировой арене как можно больше преференций», — пояснил Новиков.

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По словам депутата, Вашингтон может менять свое отношение к Москве в зависимости от текущих внешнеполитических задач. Если сегодня Трамп считает выгодным хотя бы частично учитывать интересы России, то завтра ради достижения других целей он способен пойти навстречу европейским политикам, придерживающимся противоположной позиции.

«Он может посчитать, что для решения каких-то тактических задач ему нужно улучшение отношений с рядом европейских столиц, а эти европейские столицы занимают максимально русофобскую позицию. Следовательно, их политическому курсу Трамп может подыгрывать. Но это будет зависеть от его собственных решений и не так сильно связано с итогами ближайших выборов», — подчеркнул парламентарий.

Таким образом, считает Новиков, даже возможное изменение расстановки сил в американском Конгрессе не станет определяющим фактором в отношениях Москвы и Вашингтона. Как до выборов, так и после них внешнеполитические решения Трампа будут прежде всего подчиняться задачам, которые он сам перед собой ставит.