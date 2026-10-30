Цены на жилье: посуточная аренда квартиры в Сергиевом Посаде стоит 3300₽

REGIONS: Сергиев Посад стал лидером по бронированию жилья на неделю

Общество

В октябре и ноябре 2026 года в России зафиксирован всплеск интереса к формату «неторопливого туризма» (slow travel): путешественники все чаще бронируют жилье для поездок продолжительностью от четырех суток. По данным сервиса «Авито Путешествия», рекордсменом по росту спроса на длительную посуточную аренду квартир среди российских городов стал Сергиев Посад, где показатель подскочил на 49%. Туристы снимают жилье в подмосковном духовном центре в среднем на неделю для двоих человек, отдавая за сутки проживания около 3300₽. Об этом сообщает сетевое издание REGIONS.

Анализ структуры бронирований показывает, что на квартиры приходится 94% всего спроса в сегменте длительного городского проживания. Чаще всего путешественники отдают предпочтение однокомнатным квартирам (44%), студиям (30%) и двухкомнатным вариантам (22%). В среднем по стране длительная аренда квартиры обходится в 3400₽ в сутки при средней продолжительности поездки 7 дней для пары гостей. Наряду с Сергиевым Посадом (+49%) наивысшую динамику роста показали Йошкар-Ола (+43%), Петрозаводск (+24%), Владикавказ (+23%), Красноярск (+22%) и Элиста (+22%).

Эксперты объясняют популярность указанных направлений развитием двух ключевых сценариев осеннего отдыха. Первую группу составляют культурно-исторические центры, такие как Сергиев Посад, Владимир и Нижний Новгород, насыщенная экскурсионная программа которых требует неторопливого погружения на несколько дней. Во вторую группу входят крупные региональные хабы (Красноярск, Петрозаводск, Абакан, Барнаул), выступающие отправными точками для длительных выездов к природным достопримечательностям — на «Красноярские Столбы», в Рускеалу или горные маршруты Кавказа.

В сегменте загородного жилья наибольший прирост спроса показали Владимирская область (+52%), Татарстан (+48%) и Псковская область (+43%). Загородные коттеджи и дома путешественники арендуют в среднем на 6 дней для компании из четырех человек, а средняя суточная ставка составляет 7900₽. Как отмечает коммерческий директор профильного сервиса Владислава Сакина, осенний отдых россиян стал заметно разнообразнее, четко разделившись на компактные городские поездки вдвоем и загородные выезды большими компаниями.

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