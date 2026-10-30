Подмосковные фигуристы стали призерами на четвертом этапе юниорской серии Гран-при России
Фигуристы Подмосковья стали призерами на этапе юниорской серии Гран-при России
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Подмосковные спортсмены Полина Тихонова и Матвей Лысов (Училище олимпийского резерва № 3, Химки) стали бронзовыми призерами на всероссийских соревнованиях «Красноярье» — четвертом этапе юниорской серии Гран-при России, который прошел с 28 по 30 ноября в Красноярске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Они выступили в соревнованиях танцевальных пар. На первом месте оказались фигуристы из Москвы, на втором — другой столичный дуэт.
Еще одна подмосковная пара, Виталина Вовк и Кирилл Ноздреватых (Училище олимпийского резерва № 3, Химки), на своем первом юношеском этапе Гран-при заняли итоговое пятое место.
Четвертый этап состязаний прошел в Красноярске в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.