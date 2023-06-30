Депутат Госдумы Нилов поддержал идею отправлять в поликлиники «тайных пациентов»

Некоторые организации отправляют в торговые точки тайных покупателей, которые затем отчитываются о работе продавцов. Депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов одобрил идею отправки в медицинские учреждения «тайных пациентов» по аналогии с тайными покупателями.

Однако, по мнению парламентария, законодательно понятие «тайный пациент» закреплять нет никакого смысла.

«У нас есть специально уполномоченные органы – Росздравнадзор, есть уголовный и административный кодексы, граждане имеют право писать жалобы в соответствующие инстанции, органы прокуратуры и так далее. Кроме того, существует система оценки качества предоставляемых услуг. И, кстати, понятия «тайный покупатель» в законе также нет», — подчеркнул Нилов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что «тайные пациенты» могут работать в рамках общественного контроля, либо как общественные активисты, которым надзорные органы сейчас предоставляют дополнительные надзорные функции. Они могут проводить видеосъемку, выявлять некачественную работу. Точно так же, как тайные покупатели, которые выявляют некачественную продукцию и другие нарушения, фиксируют это и вызывают полицию, пишут обращения в Общественную палату.

«То же самое можно делать в отношении учреждений здравоохранения. Например, ЛДПР сейчас через свое региональное отделение проводит мониторинг и контроль, поэтому сегодня уже можно сказать, что все это есть. К тому же, президент России говорил о необходимости повышения роли общественных организаций и общественного контроля», — отметил депутат.

Ранее мы писали, что в России предложили создать «тайных пациентов».