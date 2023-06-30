Против хамства и непрофессионализма: в России предложили создать «тайных пациентов»

В России можно внедрить «тайных пациентов» по аналогии с тайными покупателями, чтобы проверять качество медуслуг и отношение врачей. Такое предложение выдвинул международный эксперт в области биотехнологий и генеральный директор лаборатории «Олфарм» Сергей Вострухов.

По его мнению, это своевременная инициатива, которая требует скорейшей реализации.

«Нынешней законодательной базы достаточно, чтобы институт «тайных пациентов» вошел в повседневную практику. Но важно четко определить порядок проверок и использования полученных результатов», — уточнил общественный деятель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Работа «тайного пациента» не должна наносить ущерб текущей деятельности поликлиник, считает специалист. Важно оценивать именно уровень коммуникации врача с пациентом, чтобы фиксировать и пресекать случаи хамства, например. Реальный прием пациента не должен замещаться опросом специалиста о порядке оказания медуслуг.

«Сотрудников перспективной службы «тайных пациентов» важно связать договорами о неразглашении полученной в результате работы чувствительной информации. Их визиты должны быть очень этичными, обработка данных — обезличенной», — добавляет Вострухов.

Формально как минимум три ведомства могут быть заинтересованы в поддержке новой инициативы. Это Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, считает специалист. Значит, нужно создать межведомственную рабочую группу, которая возьмет на себя сбор и обработку полученных первичных данных, подготовку возможных рекомендаций медучреждениям по итогу, считает специалист.

По его словам, целесообразно было бы создать такую рабочую группу на базе федерального проекта, направленного на развитие внутреннего рынка производства товаров и услуг.

«Опытные эксперты в области медицины и связанных с ней отраслей могли бы консолидировать позицию лидеров мнения для эффективной реализации нынешней инициативы», — подытожил собеседник.

Поддержал идею депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

«Тайными пациентами» могут стать активисты, которым надзорные органы сейчас предоставляют дополнительные функции. Например, ЛДПР сейчас через свое региональное отделение проводит мониторинг и контроль, поэтому сегодня уже можно сказать, что аналог этого есть», — отметил парламентарий.

А вот акушер-гинеколог и репродуктолог Валентина Денисова из клиники NGC идею не оценила.

«Происходит подмена понятий. Медицину отнесли к сфере услуг, что не совсем так. Мы — не салоны красоты, рестораны и гостиничный бизнес. Мы оказываем помощь», — считает Денисова.

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