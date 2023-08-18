«Для начала — арест»: в Госдуме призвали помешать зарабатывать в РФ звездам, поддерживающим ВСУ
В Госдуме заявили о необходимости рассмотрения закона о коллаборационизме
Фото: [Георгий Соланович]
По социальным сетям начали гулять скриншоты с телефона украинского нациста Сергея Стерненко, на которых он благодарит певицу Ани Лорак за финансовую поддержку боевиков ВСУ.
Этот факт вызвал особенное негодование российской аудитории на фоне того, что в ближайшее время артистка даст масштабные концерты в Москве и Петербурге, а также станет членом жюри одного из музыкальных шоу на федеральном канале.
Депутат Государственной Думы Александр Бородай на этом фоне заявил о необходимости ужесточить наказания для подобного рода деятелей.
«Люди, которые открыто занимаются пособничеством террористической организации «Украина», и тем более ее вооруженным подразделениям, на территории РФ должны быть подвергнуты, по крайней мере для начала, аресту, а после — суду. А уж говорить о том, что они свободно расхаживают по России и зарабатывают здесь деньги — это вообще абсурдная вещь», — заявил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Бородай напомнил, что сейчас в Россию вернулся Андрей Бильжо, который является ярким антирусским пропагандистом и сторонником победы наших врагов. Мелькают в инфопространстве и многие другие медийные персонажи, в том числе из шоу-бизнеса, их перечисление займет слишком много времени.
«Поэтому — да, надо продвигать карательные меры по отношению к этим людям, в том числе на уровне законодательства с помощью закона о коллаборационизме, о коллаборационистской деятельности, который уже давно пора обсудить и принять», — считает депутат.
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