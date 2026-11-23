Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали — три золотые и серебряную — на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по фехтованию, который проходит с 19 по 22 ноября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки) вместе с Софьей Барсуковой, Яной Бекмурзовой и Анастасией Рустамовой одержала победу в командных соревнованиях среди шпажисток. Кроме того, Ирина Зорина (областной Центр олимпийских видов спорта, Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки) заняла первое место в личном первенстве на рапирах среди юниорок. Милана Левчук (Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки) стала второй.

Милана Левчук и Ирина Зорина также стали лучшими в командных соревнованиях рапиристок вместе с Анастасией Безносиковой и Александрой Продан.

Участниками турнира стали сильнейшие спортсмены из различных стран, он проходит в рамках Открытого кубка ШОС, который объединил более 2 тыс. спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества.

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