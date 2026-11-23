В Сергиевом Посаде расширят производство деталей высокой точности
Производство деталей высокой точности расширят в Сергиевом Посаде
Фото: [пресс-служба НТМ]
Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» («НТМ») из Сергиево-Посадского округа проведет модернизацию шлифовального участка цеха № 1, производство дооснастят семью единицами нового оборудования: плоскошлифовальными, универсальным заточным и круглошлифовальными станками. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на сообщение компании.
Оборудование сможет обеспечивать высокоточную обработку плоскостей, профилей, пазов, диаметров и уступов. Генеральный директор АО «НТМ» Александр Карпенко подчеркнул, что запуск нового шлифовального участка станет частью стратегической программы по расширению производственных компетенций. Это позволит повысить технологический потенциал предприятия.
В числе нового оборудования — плоскошлифовальный станок, который эффективно обрабатывает как мелкие детали, так и крупные заготовки.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
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