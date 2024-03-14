«Это большой кусок прибыли»: производители переживают из-за возможного запрета продажи энергетиков подросткам

Госдума рассматривает законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Закрыть такую торговлю планируют на всей территории РФ. Какие напитки попадут под определение «безалкогольный тонизирующий напиток», и могут ли под запрет попасть популярные у молодежи газировки, нам рассказала депутат Госдумы Тамара Фролова.

Вред для сердца

Как отметила парламентарий, запрет, прежде всего, касается не колы, а так называемых энергетиков.

«Думаю, многим известно, что из-за большого содержания кофеина, L-карнитина, глюкуронолактона и ряда других компонентов данные напитки наносят значительный вред здоровью. Особенно пагубно это отражается на сердечно-сосудистой системе», — заметила заслуженный работник здравоохранения РФ Фролова.

К сожалению, подростки не задумываются об этом и продолжают покупать такие напитки, продолжила наша собеседница.

«Систематическое потребление энергетиков может формировать у молодых людей и соответствующую зависимость от них, нередко вызывая в том числе обострение нервных и психических заболеваний. И я как врач не могу не говорить об этом! Надеюсь, что в скором времени Госдума рассмотрит этот социально важный законопроект», — добавила депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Двоякая ситуация

Тем временем, даже сами производители не скрывают, что энергетические напитки полностью под запретом в Исландии, Норвегии, Турции, Дании и в некоторых штатах США. На сайте одной из компаний-производителей энергетиков указано, что в Евросоюзе тоже ограничили продажу энергетиков: их не продают детям до 15 лет. На каждой банке — предупреждающая надпись о максимально допустимом суточном объеме потребления.

«Мы были даже не в курсе, что энергетики еще продают детям в России. Если закон все же примут, будет жаль терять продажи, ведь молодежь — наша целевая аудитория. Это большой кусок прибыли. С другой стороны, мы тоже нормальные граждане и за здоровье нации. Поэтому история двоякая. На одной стороне весов деньги, на другой — дети», — заметил маркетолог одной из компаний-производителей энергетиков Михаил Зырянов.

В любом случае, обращаться в Госдуму с петициями и просьбами не принимать законопроект производители энергетиков не собираются. Если закон примут, придется смириться, добавил Зырянов.

Ранее врач Казанцев предупредил о риске смерти из-за чрезмерного употребления энергетиков.