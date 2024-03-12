Врач Казанцев предупредил о риске смерти из-за чрезмерного употребление энергетиков

Увлечение энергетическими напитками может сыграть со здоровьем и жизнью человек злую шутку. Об этом рассказал Алексей Казанцев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» .

Хотя специалисты не рекомендуют пить энергетики, некоторые люди не могут откзаться от них. Казанцев отметил, что была выявлена безопасная доза таких напитков, которая не причинит значительного вреда здоровью. Это 0,33 литра энергетика в неделю.

«Опять же, если нет никаких осложняющих состояние заболеваний сердца, повышенного давления, сахарного диабета и так далее, аллергических реакций. В напитках содержатся различные подсластители, добавки, которые могут вызвать вплоть до отека Квинке», — объяснил врач.

Также специалист напомнил, что чрезмерное употребление энергетиков может привести к инфаркту миокарда. Тот не гарантированно, но чаще всего приводит к летальному исходу. Энергетические напитки больше всего ударяют по сосудам и сердцам, и могут вызвать серьезные осложнения.

Ранее сообщалось, что зависимость от капель для носа может привести к потере слуха и другим осложнениям.