Обстановка в городе тревожная. Многие белгородские ТРЦ сегодня не работают: это поможет свести к минимуму число жертв, если прилеты повторятся.

Тех, кто причастен к атаке на мирных жителей, рано или поздно будут судить. Об этом заявил депутат Государственной Думы Сергей Колунов. По его мнению, виновным не избежать возмездия, даже несмотря на то, что сейчас мировая общественность закрывает глаза на преступления Киева.

«Рано или поздно, когда мировые элиты сменятся, командованию ВСУ и руководству киевской хунты придется предстать перед Международным Судом. Судить их точно будут, как судили нацистов в Нюрнберге. Когда — вопрос времени, но это обязательно случится», — пообещал парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нападая на мирных людей, нацисты лишний раз доказывают свое бессилие против российских военных. На это обратил внимание политолог Сергей Разгуляев.

«Едва ли не каждый день нацистские мрази обстреливают наши приграничные территории, основной удар на себя приходится принимать Белгороду. Город и область стали по-настоящему прифронтовыми территориями, на которых проживает огромное число наших сограждан, а киевская хунта и рада продолжать террор. Заметьте, они уничтожают исключительно мирное население, так как на фронте у них успехов, мягко говоря, нет и не ожидается», — подчеркнул эксперт.

Ранее воронежцы раскрыли, как пережили атаку более 40 вражеских БПЛА.