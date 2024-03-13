«Дети ничего не поняли»: воронежцы раскрыли, как пережили атаку более 40 вражеских БПЛА

За прошлые сутки средства РЭБ сбили над Воронежской областью более 40 беспилотников. Мы узнали у местных жителей, как прошла первая неучебная тревога.

По словам губернатора региона Александра Гусева, в результате падения обломков БПЛА есть небольшие повреждения инфраструктуры и жилья. На одном из рынков разбило окна и повредило витрины.

Наш корреспондент Светлана Кузнецова находилась в Воронежской области в это время и рассказала, как отреагировали на атаку с воздуха местные жители.

«В Нововоронеже, что в 50 км от областного центра, последние несколько месяцев на улицах постоянно включали учебную тревогу. На каждой улице из громкоговорителей разносились звуки сирены. Невнятный голос предупреждал, что сигнал тренировочный, прятаться в укрытия не надо. И когда вчера сирены завыли вновь уже по-настоящему, мало кто понял, что это настоящая ракетная опасность», — призналась Кузнецова.

Вчера тревога была днем и длилась порядка получаса. Детей отпустили с уроков и отвели подальше от окон. А сегодня ночью вражеские силы вновь попытались атаковать. На этот раз беспилотников было еще больше.

«Ночью тревогу не включали. Но мама сказала, что у нее в частном секторе было слышно взрывы. Работала ПВО. Утром около восьми часов звук взрыва слышала уже и я. На другом конце города люди заметили еще хлопок. Дочку я отвела в сад, и, как и накануне, подумала: «Как там мой ребенок, не испугалась ли?». К счастью, воспитатели сказали, что дети ничего не поняли», — раскрыла корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» Светлана.

Средства ПВО работают в Воронежской области в штатном режиме, поэтому попаданий дронов в предприятия и дома удалось избежать.

Ранее под ракетный удар РФ попали полторы тысячи солдат ВСУ на полигоне в Селидово.