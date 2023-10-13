«Государство должно отторгать таких»: в Госдуме призвали не пускать комика Руслана Белого обратно в РФ

Стендап-комик Руслан Белый*, уехавший из России и неоднозначно высказывавшийся о своей стране, в очередном интервью пожаловался на упавшие заработки. По его словам, сейчас сбежавшим юмористам приходится браться за любую работу.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев прокомментировал высказывания беглого комика. По его мнению, допускать, чтобы такие люди могли возвращаться и зарабатывать в России, нельзя.

«Если человек оскорблял подвиг российского бойца в ходе СВО, то государство должно отторгать таких персонажей», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время парламентарий отметил, что существуют разные артисты. Например те, кто в отличие от Белого* тоже покинули страну, но вели себя сдержанно. Возвращению людей, не допускавших низких высказываний в адрес Родины, препятствовать не стоит, считает Хамзаев.

«Если те, кого мы называем релокантами, ведут обычный социальный образ жизни, не «парафинят» свое государство, здесь вопросов может и не быть. Есть некоторые претензии насчет побега от мобилизации, но это второстепенно», — подчеркнул депутат.

Ранее Соседов раскритиковал уехавших звезд, которые хотят вернуться в РФ.



*признан иноагентом в РФ