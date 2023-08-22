«Век фуфла, оно все наверху»: Соседов раскритиковал Моргенштерна и других уехавших звезд, которые хотят вернуться в РФ

Рэпер Моргенштерн* на своем YouTube-канале рассказал о том, что устал покорять США и хочет вернуться в Россию. Его намерения прокомментировал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

По мнению эксперта, позволять таким людям возвращаться на территорию РФ нельзя. На данный момент они еще являются российскими гражданами, и никто не запрещает им вспомнить о Родине, но они ей банально не нужны.

«Мне кажется, этим людям не нужно возвращаться в принципе. Если они уехали, пусть ищут счастья там, на чужбине. Нам они не нужны. Они выбрали свою жизнь там, пусть там и живут. Здесь это лишний хлам, мы обойдемся и без них», — заявил Соседов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Говоря о перспективах Алишера Моргенштерна*, критик не отрицает, что он может добиться популярности. Вернувшись в Россию, рэпер еще способен побороться за чарты.

«Сейчас может обрести популярность любой абсолютно бездарный и негодный человек. Чем абсурднее, тем лучше. Сегодня век фуфла, оно все наверху. Но я бы, конечно, таких людей уже не принимал», — отметил эксперт.

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*признан иноагентом в РФ