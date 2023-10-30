Художники, дизайнеры, блогеры: выяснилось, кто попадет под законопроект о «креативных индустриях»

В Госдуме подготовлен проект закона «О развитии креативных (творческих) индустрий». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на авторов инициативы.

Законопроект, который призван определить, что такое креативная индустрия, оказать поддержку ее представителям и стимулировать развитие этого перспективного сектора российской экономики, вынесут на рассмотрение уже в ближайшее время. Как уточнил источник «Ведомостей», проект относится к тем сферам творческой деятельности, которые приносят реальный экономический доход.

Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»), перечень конкретных типов деятельности, попадающих под понятие «креативной индустрии», достаточно широк.

«Это и народно-художественные промыслы и ремесла, и деятельность по представлению обществу музейных предметов и коллекций, и галереи, создание произведений изобразительного искусства, включая живопись, скульптуру, графики, фотографии. Сюда же можно отнести музыкальные произведения, фонограммы, театральные, цирковые, кукольные, эстрадные представления, дизайн, архитектуру, гастрономию и многое другое», — пояснил Кравченко.

Кроме того, отметил парламентарий, в список также входит деятельность средств массовой информации и реклама.

«Они, так или иначе, пересекаются с деятельностью блогеров. Тем не менее мы не ставим своей целью их регулирование в качестве отдельного субъекта креативной экономики. То же самое касается инфоцыган. Наш законопроект про развитие этого перспективного сектора экономики, а не про регулирование», — подчеркнул Кравченко.

Ранее сообщалось о новых способах борьбы с «инфоцыганами».