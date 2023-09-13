Им нужна секретная информация: в Госдуме назвали людей, за которыми могут следить через iPhone 15

iPhone 15 еще до выхода вызвал ажиотаж публики. Однако в нынешних реалиях остро встает вопрос безопасности смартфона. Случаи слежки за пользователями со стороны производителя становятся слишком частыми.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал популярность «яблочной» техники в РФ. По его словам, несмотря ни на что, эти гаджеты до сих пор востребованы у потребителя.

«Представители власти и службы, от которых требуется определенный уровень конфиденциальности, отказываются от продуктов Apple. Но рядовые граждане продолжают использовать iPhone, и большинство из них захочет новую модель», — признал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Боярский отметил, что обычные граждане навряд ли станут объектами слежки. Однако и люди, за которыми США могут следить, до сих пор ходят с американскими смартфонами в карманах.

«Любое устройство, подключенное к интернету, уже несет риски, а особенно новое. Я не уверен, что простой человек может быть интересен спецслужбам Запада. Им нужны люди, имеющие отношение к секретной информации. Понятно, что государственные дела решаются без сотовой связи, без таких гаджетов, но для тех же депутатов Госдумы ограничений по технике Apple не было. Многие до сих пор пользуются iPhone», — отметил парламентарий.

Причину депутат видит в отсутствии альтернатив. Из-за этого же, по его мнению, запрет Apple или хотя бы серьезные ограничения на продажу этих гаджетов пока бессмысленны.

«Невозможно человека подтолкнуть к устройству, которое либо сложно купить, либо оно работает некорректно. Те же зарубежные соцсети — мы из них якобы вышли, но число пользователей там не упало. Тут так же. Мы не видим полноценных альтернатив. Пользователь хочет открывать приложения, смотреть видео, применять службы геолокации, видеть хороший экран и мощную батарею. Нужны линейки гаджетов, а не одна-две модели», — подвел итог Боярский.

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