«Я бы ее не сажал в тюрьму»: в Госдуме придумали наказание для модели, показавшей грудь у Храма Василия Блаженного

OnlyFans-модель Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny, объявили в розыск по делу об оскорблении чувств верующих. Еще два года назад девушка снялась на видео с голой грудью возле Храма Василия Блаженного.

Когда ролик с эротическим содержанием только появился в Сети и привлек внимание общественности, с Богдановой взяли подписку о невыезде, сообщает Readovka. Сейчас же, судя по всему, нарушительница куда-то пропала.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Артем Бичаев призвал не допустить, чтобы девушка осталась без заслуженного наказания.

«Законом предусмотрена ответственность и за оскорбление чувств верующих, и за хулиганство. Соответственно, правоохранители должны разобраться, чем руководствовалась девушка, и наказать ее. Данная тема — уже притча во языцех, она достаточно избита. Если дама, будучи взрослой и имея мозг, не узнала заранее, чем заканчивались аналогичные ситуации, то очень трудно рассуждать о ее поступке», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутат подчеркнул, что не поддерживает такие выходки и считает их противоправными, а также заявил, что Лолита Богданова должна понести справедливое и соразмерное содеянному наказание.

Аналогичным мнением с нами поделился член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Непростительно долго мы относились легко и вольготно к таким поступкам, но сейчас-то позиция понятна, всем показывают, что делать так нельзя. Я бы ее не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту. Если это действительно так. А если нет, можно и оштрафовать. Она ведь делала это ради хайпа. Надо подобрать такую сумму, чтобы пиар получился не прибыльным, а неприятным. Но я все-таки надеюсь, что она по глупости это сделала и уже все поняла», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили новый способ искупления для уехавших звезд.