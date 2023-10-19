«На Красной площади на коленях»: в Госдуме предложили новый способ искупления для уехавших звезд

Прошло уже достаточно времени с тех пор, как некоторые из отечественных звезд бежали за границу от СВО в поисках «лучшей жизни». Теперь же, вкусив зарубежной реальности и столкнувшись с проблемами и низкими доходами, многие вдруг захотели вернуться обратно. Но парламентарии уверяют: так просто у них этого сделать не получится.

Депутаты Госдумы заявили, что сначала сбежавшие селебрити должны извиниться перед народом, который бросили в трудную минуту.

«Выбрал путь — значит выбрал путь. Те, кто хочет вернуться, должны приехать и покаяться, публично заявить, что были неправы и, если они не перешли черту, дальше спокойно работать. Но те, кто плевал в нас, они закрыли себе дорогу домой», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Виталий Милонов, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Чего точно нельзя делать, подчеркнул парламентарий, так это решать вопрос со сбежавшими артистами с помощью штрафов или конфискации имущества. Пускать их в Россию за деньги — не лучший вариант.

«У норвежской «Партии прогресса» есть лозунг, который гласит, что солидарность не продается. Нельзя позволить откупиться таким людям — нельзя быть негодяем и искупить прегрешения деньгами, как это было у барчуков — «позолоченных личинок», барских детей на Руси. Они могли себе позволить избить кого-то, а потом заплатить деньги и ходить спокойно», — отметил парламентарий.

Собеседник подчеркнул, что такого варианта развития событий допустить нельзя. Коллега Милонова, депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил аналогичное мнение. По его словам, в такой ситуации звездам придется признавать свои проступки прилюдно, в сердце Москвы.

«На Красной площади на коленях должны быть покаяния, извинения, а потом можно и обсуждать что-то», — заявил Хамзаев.

Ранее член Общественной палаты Московской области предложил пускать в Россию звезд-релокантов после участия в СВО.