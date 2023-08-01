«Как в Великую Отечественную»: в России предложили награждать тружеников тыла за вклад в СВО

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов направит письмо в Минпромторг с предложением учредить медаль гражданскому персоналу промышленных предприятий РФ, который внес значительный вклад в достижение целей СВО. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил сам парламентарий.

По словам Колунова, письмо Минпромторгу «уже почти готово» и будет направлено в министерство «в ближайшее время».

«В условиях проведения специальной военной операции наши промышленные предприятия работают непрерывно, в несколько смен, без выходных и праздников. Конечно, люди, «кующие» победу на заводах — настоящие герои, и их вклад должен быть оценен по праву», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает необходимым учредить специальную медаль, которая отметит сотрудников предприятий, «трудящихся на благо СВО». Назвать знак отличия Колунов предложил «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции».

«Награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, соответствующие предложения будут направлены в Минпромторг в ближайшее время», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что помимо самой медали в трудовую книжку получившего награду сотрудника будет идти соответствующая запись, предполагающая определенные льготы.

«Это пока прорабатывается, льготы будут зависеть от Минпромторга. Что касается самой идеи, мы можем провести аналогию с периодом Великой Отечественной войны. Тогда огромный вклад в Победу внесли труженики тыла, которые работали, жертвуя здоровьем и силами. В благодарность за их трудовой подвиг Президиум ВС СССР учредил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», — напомнил Колунов.

Ранее в Госдуме поддержали идею предоставлять отсрочку от армии некоторым гражданам на период СВО.