«На период СВО»: в Госдуме поддержали идею предоставлять отсрочку от армии некоторым гражданам

В России собираются повысить призывной возраст. Соответствующие поправки готовят к рассмотрению в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь призыву будут подлежать молодые люди от 18 до 30 лет. При этом поэтапно вводить поправки уже не планируют.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков считает, что было бы уместно ввести и новые отсрочки от призыва на воинскую службу для ряда категорий граждан. Для тех, кто выполняет важные с общественной и экономически-производственной точки зрения функции.

«К числу таких можно отнести рабочих и инженерно-технический персонал предприятий ОПК, государственных предприятий и организаций, работающих в сфере транспорта и связи, педагогов начального, среднего, средне-профессионального и высшего образования, сотрудников федеральных и региональных научных организаций и учреждений, непосредственно занятых в осуществлении научной деятельности», — предложил Башлыков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В зависимости от текущих государственных и общественных интересов, по мере необходимости возможно предложить отсрочки и для других категорий граждан, добавил собеседник.

Такую идею поддержали и в Госдуме. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что сегодня есть соответствующая отсрочка от мобилизации — для работников и молодых специалистов, в том числе ОПК.

«Я считаю, что это было бы важным решением. На период, сложный для страны, можно было бы организовать отсрочку от армии для некоторых граждан. Если от мобилизации отсрочка есть, то уж от службы в армии ее точно можно тоже предоставлять специалистам в области ОПК», — отметила депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Относительно длительности отсрочки, подчеркнула Бессараб, ориентироваться можно на ход СВО.

«Думаю, необходимо давать отсрочку на период специальной военной операции. Может быть, в течение года, а там посмотреть, какие специалисты еще нам необходимы», — подытожила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Колунов предложил «воскресить» стахановцев.