Приближается осень, и школьников ждет новый учебный год. Однако на фоне участившихся провокаций со стороны Киева, включая атаки БПЛА, некоторые родители опасаются вести детей на линейки в честь 1 сентября, где будет скапливаться большое количество народа.

В Сети обсуждают возможность отмены данных торжественных мероприятий в этом году. По мнению профессора права Финансового университета при правительстве РФ Артемия Рожнова, запрещать линейки по всей стране не стоит. Это лишь негативно скажется на психологическом состоянии населения. Однако в некоторых местах все же стоит задуматься о дополнительных мерах безопасности.

«Никто не знает, как долго будет сохраняться угроза совершения террористических атак со стороны укронацистского режима. Как вариант, возможно, стоит отменить линейки на освобожденных территориях и в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей», — предложил Рожнов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С необходимостью обеспечения безопасности детей на прифронтовых территориях согласился и член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

По его словам, 1 сентября — это праздник, знаковое событие, особенно для первоклассников, но все-таки главным приоритетом должны оставаться вопросы безопасности наших маленьких граждан.

«Мы не имеем права рисковать жизнями и здоровьем наших детей. Особенно тех детишек, которые в первый раз пойдут в школу. Я понимаю, что они, например, на новых территориях привыкли уже к чуть ли не ежедневным обстрелам и бомбежкам, но тем не менее, мы должны свести к минимум опасность», — подчеркнул парламентарий.

Вопрос об отмене торжественных мероприятий, добавил депутат, должны решать местные власти.

«В новых регионах есть высокопоставленные чиновники, которые отвечают в том числе за безопасность людей, школьников. Они находятся непосредственно на территории, знают всю оперативную обстановку на месте и могут принять решение по согласованию с федеральными центрами», — уточнил Альшевских.

Ранее мы сообщали о том, что школьные ярмарки открылись в Подмосковье.