«Люди не должны платить за собственные избиения»: в Госдуме предложили запретить тактильные квесты

Тактильные квесты в России стоит запретить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов после одного неприятного инцидента.

Недавно в Москве после посещения хоррор-квеста школьнику понадобилась медицинская помощь. По информации СМИ, актеры перегнули палку с запугиванием и слишком затолкали ребенка. Утром он проснулся с многочисленными синяками, ушибами грудной клетки и защемленным нервом в пояснице.

Хотя семья утверждает, что юноша с детства страдает от низкого уровня тромбоцитов, из-за чего синяки могут появиться даже после несильных ударов, кое-каких обстоятельств случившегося это не оправдывает, уверен Колунов.

«Организаторы этого квеста сейчас пытаются перекинуть всю вину на подростка. Говорят, что его предупреждали, что он сам выбрал такую версию игры и сам согласился на это. Но как после тактильного квеста, в котором участников просто пугают и касаются, подросток может получить ушибы грудной клетки и прочие травмы? Разве это называется «касанием»? Вина актеров-работников квеста очевидна. Очевидны их жестокость и перегиб», — заявил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий уверен, что эта ситуация не первая и далеко не последняя, поэтому необходимо проработать некоторые меры.

«Среди них — запрет жестоких квестов тактильного формата. Пугать любителей ужасов можно без «битья», это очевидно. Просто в таком случае организаторам нужно постараться, подумать над сценарием, над костюмами, музыкальным сопровождением и прочим. Битья быть не должно! Люди не должны платить за собственные избиения», — отметил собеседник.

Помимо этого, добавил Колунов, необходимо ввести четкий контроль за актерами таких организаций.

«И если медицинскую составляющую, а именно уравновешенность и адекватность работодатель обязан контролировать, то вот квалификацию подтверждать такие актеры не должны. Пора это менять. Актеров квестов нужно обязать сдавать тестовые задания, проводить квесты пробно, на глазах у специалистов доказывать свои умения, а уже потом выходить к людям», — подытожил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили сделать сдачу ГТО обязательной.