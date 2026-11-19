Суд с учетом позиции государственного обвинителя Сергиево-Посадской городской прокуратуры вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в рамках национального проекта «Образование» в отношении пяти фигурантов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ и ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог и пособничество в нем). Их приговорили к лишению свободы на срок от трех до четырех лет.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2023 год генеральный директор ООО «Модульстройинжиниринг» вступил в преступный сговор с заместителем директора МБУ «Развитие», его сыном, а также с ведущим инженером МБУ «Развитие» и номинальным руководителем АО «Федстрой». Они заключили муниципальный контракт на строительство школы на 550 мест в Сергиевом Посаде.

В результате фигуранты оформили фиктивный договор субподряда, после чего изготовили и подписали акты выполненных работ. Они содержали заведомо ложные сведения о якобы проведенном благоустройстве, озеленении, монтаже фальшполов и установке малых архитектурных форм.

На основании поддельных документов из бюджета на счета подконтрольной организации были перечислены денежные средства на общую сумму более 18 млн рублей. Ими соучастники распорядились по своему усмотрению, что причинило Администрации Сергиево-Посадского городского округа ущерб в особо крупном размере.

В рамках гражданского иска представителя потерпевшего с осужденных солидарно взыскана сумма, причиненного материального ущерба. В рамках дела был также сохранен арест, наложенный судом на имущество осужденных, в том числе на автомобиль КамАЗ и земельные участки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.