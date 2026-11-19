Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске опять оказался в центре критики: горожане пишут в соцсетях, что в самый разгар рабочего дня на переправе не видно строителей, сообщил gorod55.ru. В мэрии на это ответили, что ситуация пока в пределах нормы.

По данным издания, очередной всплеск недовольства темпами капремонта возник под публикацией на странице мэра Омска. Люди усомнились, что на объекте достаточно рабочих: по некоторым сведениям, строителей не было там как минимум три дня. Правда, кадрами автор комментария не поделился.

«Так как ремонт моста 60 лет ВЛКСМ на вашем личном контроле и вы решили не менять подрядчика, объясните, почему в рабочее время в будни там нет ни одного работника? Я вам при необходимости могу приложить видео отсутствия работников на протяжении 3 дней», — написала одна из пользовательниц социальной сети.

По данным издания, в администрации на заявление отреагировали. Там объяснили, что отсутствие рабочих — явление временное и продиктовано характером и последовательностью работ.

По информации издания, на данный момент на мосту занимаются гидроизоляцией трамвайной ниши, ремонтом опор и бетонированием пандусов. Для тех, кто проезжает переправу транзитом, эти операции могут остаться незамеченными, однако людей на объекте достаточно, заверили в мэрии.

«Данные работы выполняются с учетом последовательности выполнения строительных операций с достаточным количеством людей для выполнения данных работ», — отметил представитель мэрии.

По данным издания, других подробностей власти пока не сообщили. В ходе публичной дискуссии одна из местных жительниц спросила, где именно ведутся перечисленные работы, но ответа на этот вопрос не последовало.

«Хочется увидеть, что ведутся работы, а не просто затягивается время для получения новых средств из федерального бюджета», — подчеркнула девушка.

По информации издания, повышенный интерес горожан к ремонту моста через Иртыш вполне понятен: работы начались почти два года назад, а выполнить удалось лишь немногим более 37% запланированного. Значительную роль в этом сыграли финансовые трудности подрядчика. Компания накопила долги не только перед контрагентами, но и перед собственными рабочими. Невыплата зарплат строителям не раз становилась поводом для проверок и предостережений. Контракт на ремонт моста у Телецентра фирме удалось сохранить, возобновив работу «в последнюю минуту», однако ее учредителя и директора дисквалифицировали.

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