В Красноярске девятиэтажному дому на Шевченко, 32 предстоит расселение — об этом жильцам сообщили на встрече с городскими властями. Первый вице-мэр Александр Мацак лично пообщался с людьми, сообщил prmira.ru. Жителям рассказали, как возводилось это здание и почему оно, простояв около 40 лет, оказалось аварийным.

Угрозы обрушения, по словам Мацака, на данный момент нет, но расселить жителей планируют в течение двух дней. С 2023 года дом находится под наблюдением: стены пошли трещинами, фундамент дает подвижки. Для контроля на трещины установили маяки. Сегодня утром специалисты зафиксировали «расхождение по маякам» — именно это и заставило власти действовать срочно.

По данным издания, здание со всех сторон обнесли сеткой. Выяснилось, что его построили в 1985 году хозспособом — то есть силами непрофессионалов, без привлечения специализированной организации.

Мэрия также обнародовала запись рассказа красноярца, принимавшего участие в строительстве. Алексей Владимирович Нор поделился воспоминаниями о том, как велись работы.

«Все сроки по строительству были просрочены, а сдавать надо. Дом, по-моему, даже не был принят госкомиссией, но мы сюда уже вселились», — делится Алексей Владимирович.

Ранее сообщалось, что в Ногинске снесут аварийный жилой дом.