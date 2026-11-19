Журналист отметил, что летом истекают контракты у двух голкиперов красно-белых — Александра Максименко и Александра Довбни. Уже сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать соглашение с Довбней, который является третьим вратарем команды.

Петров по ходу нынешнего сезона стал основным голкипером «Ростова». Он провел девять матчей в РПЛ и два — в Кубке России. Всего в этих играх молодой вратарь пропустил 10 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Контракт Петрова с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €500 тыс.

Ранее стало известно, что «Фламенго» нацелился на защитника «Зенита», нового капитана сборной Бразилии Дугласа Сантоса.