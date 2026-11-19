С 1 декабря 2026 года проезд в наземном транспорте Нижнего Новгорода подорожает: вместо ₽40 билет обойдется в ₽50. Новость расстроила местных жителей, чем они рассказали в соцсетях, сообщил newsnn.ru.

«Я бедный студент, откуда мне брать с моей стипендии, которая 1 086 рублей, деньги на проезд? Мне этого хватает только на две недели», — возмутился пользователь snowflake.

По информации издания, некоторые горожане предложили прежде, чем поднимать стоимость проезда, навести порядок в самом транспорте.

«Везде сделайте большой класс у автобусов, магистральные троллейбусы и трамваи с обособлением, тогда вопросов не будет к такому повышению», — поделился Михаил.

Причину в региональной службе по тарифам объяснили NewsNN следующим образом: подорожали топливо и запчасти, выросли расходы на обслуживание и ремонт транспорта. Помимо этого, приходится увеличивать зарплаты водителям — иначе не избежать дефицита кадров. В ведомстве отметили, что повышение тарифов — мера вынужденная.

Ранее сообщалось, что право на льготы в автобусах Подмосковья теперь можно подтвердить через МАКС ID.