За мясом, рыбой и яйцами шеф-повар из Нижнего Новгорода Андрей Сулима советует отправляться не в супермаркет, а на рынок. Об этом он рассказал основатель собственной кулинарной студии и победитель шоу «Молодые ножи» (16+), сообщил newsnn.ru.

По мнению эксперта, супермаркет хорошо подходит для промышленных товаров — специй, масла, соусов. А вот мясо, рыбу и яйца разумнее искать на рынке: там и ассортимент шире, и качество может оказаться выше. Правда, многое зависит от конкретного продавца и от того, насколько рынок удален от центра города: чем ближе к центру, тем он цивилизованнее и дороже.

Относительно фруктов и овощей у Сулимы свой подход. В магазинах он советует присматриваться к импортным сезонным позициям, а все остальное брать у частников.

«В магазине нельзя пробовать фрукты. Например, если берешь хурму, то узнать заранее, вяжет она или нет, не получится. Спроси — и тебе 90% продавцов скажут: „Да кто ее знает“. А на рынке знают. Там выбирать продукты намного приятнее, там особое отношение к покупателю», — объяснил шеф-повар.

Кроме того, шеф-повар поделился лайфхаками, которые, о его мнению, помогают находить качественные товары.

«Хотите, чтобы у вас на столе всегда был вкусный и безопасный продукт? Подружитесь с продавцом! Да, это бывает непросто, потому что дружба — всегда некая химия между людьми, и не с каждым она может получиться. Кроме того, чтобы найти такого друга, придется чаще ездить на рынок, смотреть, общаться. Но в обычном магазине химии между продавцом и покупателем, конечно, никогда не происходит. Магазин — это вообще абсолютно другие ощущения», — высказал мнение эксперт.

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