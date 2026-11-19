В субботу, 21 ноября, в поликлинике № 2 Лыткаринской больницы пройдет Единый день диспансеризации, в рамках которого жители смогут пройти профилактические обследования без предварительной записи и проверить основные показатели здоровья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Прием будет проходить с 08:00 до 13:00 по адресу: ул. Коммунистическая, д. 63, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

«Диспансеризация помогает своевременно оценить состояние организма, определить факторы риска и при необходимости направить пациента на дополнительную диагностику. Поэтому важно проходить ее регулярно, а не только при появлении жалоб», — рассказал заведующий поликлиникой № 2 Лыткаринской больницы Александр Стукалов.

Записаться на обследование в другие дни можно, в том числе на региональном портале «Здоровье» или через чат-бот Денис в мессенджере МАКС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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