Председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева допросят как свидетеля по делу о подкупе арбитров руководством «Торпедо» в сезоне 2024/2025, сообщил корреспондент «Спортса» из зала суда.

Экс-гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов рассказал, что передавал арбитрам различные суммы за помощь в достижение необходимого результата — от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. В получении взяток подозреваются 13 судей. Арбитр Инал Танашев заявил, что будет судить честно и от вознаграждения отказался.

В суде зачитали показания Танашева. В ходе допроса арбитр сообщил, что рассказал о попытке подкупа Каманцеву и написал рапорт. По показаниям главы департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича о предложениях «сотрудничества» со стороны «Торпедо» Каманцеву также сообщали арбитры Игорь Захаров и Максим Перезва.