В магазинах и на маркетплейсах все чаще появляется азиатская каулерпа, известная как умибудо или морской виноград. Ее называют зеленой икрой за россыпь мелких шариков, которые приятно лопаются во рту. За килограмм просят ₽6–10 тысяч. Но что на самом деле содержится в этом продукте, кому он может навредить и есть ли смысл отдавать за него такие деньги, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Чем полезна каулерпа

По словам эксперта, каулерпа — съедобная зеленая водоросль из теплых морей Юго-Восточной Азии. В ее составе есть пищевые волокна, растительный белок, витамины и минеральные вещества. Водоросль содержит много воды и при этом остается низкокалорийной.

«Сейчас очень популярны стали азиатские деликатесы. Учитывая цены на красную и черную икру, люди сейчас стали обращать внимание на икру зеленую. На самом деле, конечно, это не икра, а водоросль. В ней много витаминов, но их количество зависит от условий выращивания и обработки», — рассказала диетолог.

Кому лучше не увлекаться умибудо

В водорослях содержится йод, но в свежей каулерпе его меньше, чем в других. В среднем в 100 граммах продукта содержится около 30 микрограммов йода. Диетолог подчеркнула, что людям с заболеваниями щитовидной железы важно следить за количеством йода в рационе и с осторожностью употреблять каулерпу. Если врач назначил ограничение по йоду, пробовать экзотические водоросли без консультации нельзя.

«Еще один момент — соль. Каулерпу обычно продают в рассоле или с заправкой, а это значит, что в ней много соли. Людям с повышенным давлением и заболеваниями почек нужно смотреть на состав», — отметила Редина.

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Также каулерпу нельзя пробовать людям с аллергией на морские водоросли. Если раньше человек ее не ел, лучше начать с маленькой порции и посмотреть на реакцию организма.

За что такая цена

По словам диетолога, каулерпа очень капризная. Чтобы ее вырастить, нужны строгие условия температуры и чистоты воды и света. Собранную водоросль несколько суток выдерживают в воде, а потом вручную отделяют «шарики».

«Обычно ее подают как самостоятельную закуску, добавляют в салаты, суши и блюда с рисом. Хорошо сочетается морской виноград с кунжутом, соевым соусом и легкими заправками», — рассказала Редина.

Диетолог объяснила, что переплачивать за каулерпу ради оздоровительного эффекта не имеет смысла. Ее можно попробовать как необычное блюдо, но необходимые организму вещества проще и дешевле получать из обычного разнообразного рациона.