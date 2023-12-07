«На их плечах жизни тысяч детей»: в Госдуме предложили ужесточить наказание для школьных охранников

В гимназии № 5 города Брянска произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла с собой в образовательное учреждение ружье в тубе для бумаг, пишут СМИ. В результате случившегося погибла одна несовершеннолетняя девочка, еще четверо одноклассников стрелявшей — ранены. Сама зачинщица трагедии покончила с собой.

Как рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, эта ситуация показала, что необходимо предпринимать серьезные меры по обеспечению безопасности в школах. Парламентарий намерен направить в Росгвардию письмо с инициативами на этот счет.

«Ужасная трагедия. Не первая и, думаю, не последняя. Чтобы предотвратить такие происшествия, на мой взгляд, необходимо провести тщательную проверку ЧОПов, занимающихся охраной школ», — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, должен быть создан отдельный реестр-рейтинг лицензированных частных охранных агентств, работающих именно в школах. Должны быть разработаны и четкие критерии, которые будут относить ЧОП к «зеленой» или «красной» зонам.

«В случае, если ЧОП в «красной» зоне, допускать его к охране школ просто будет нельзя. У таких ЧОПов следует отбирать лицензии и вынуждать их или проводить полную работу над ошибками, или полностью уходить с рынка», — подчеркнул депутат.

Стоит обратить внимание, по мнению собеседника, еще на один очень важный момент — уровень ответственности охранников в школах.

«Почему-то они не всегда понимают, что на их плечах жизни сотен, а иногда и тысяч детей всех возрастов. Ответственность за халатное отношение, за недосмотр и попустительство должна быть ужесточена. Соответствующие поправки должны быть проработаны и в УК, и в КоАП. Обе инициативы предложу Росгвардии», — уточнил Колунов.

Ранее в ГД предложили пересмотреть нормы хранения оружия после стрельбы в Брянске.