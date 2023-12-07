«Она знала это оружие, умела его заряжать»: в Госдуме прокомментировали инцидент со стрельбой в школе Брянска

Инцидент со стрельбой в брянской школе необходимо тщательно расследовать, после чего ставить вопрос о введении новых мер безопасности учащихся и выполнении уже существующих. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Напомним, по информации СМИ, ученица восьмого класса гимназии №5 в Брянске ворвалась в учебное заведение, убила свою одноклассницу и ранила еще четверых мальчиков, после чего покончила с собой.

«Произошла трагедия, и я считаю, что важно напомнить о необходимости соблюдения тех мер, которые уже приняты и разработаны. На сегодняшний момент такой комплекс есть», — отметил парламентарий в беседе в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, в данном случае нужно обратить внимание на три момента, исходя из той информации, которая есть в общем доступе.

«Первое — насколько правильно, в соответствии со всеми инструкциями и по закону хранилось оружие. Почему у ребенка был доступ к нему? Ребенок, ученица восьмого класса, девочка, произвела не менее пяти выстрелов. То есть она как минимум знала это оружие, умела его либо заряжать, либо перезаряжать. Я не думаю, что это оружие хранилось заряженное дома», — пояснил Альшевских.

На это, по его словам, необходимо обратить внимание и сделать соответствующие выводы в сфере контроля приобретения, распространения и хранения огнестрельного оружия.

«Мы об этом многократно говорили. Но хватит говорить, необходимо предпринимать конкретные меры, ужесточать процедуру продажи и хранения огнестрельного оружия», — считает Альшевских.

Также, по его словам, важно дать оценку обеспечения охраны в образовательном учреждении: был ли пост оборудован рамками-металлоискателями, турникетами, кто там сидел и как они вообще пропустили в школу человека с оружием.

«Надо дать правовую оценку, насколько была организована охрана в образовательном учреждении. Ну и третье — важно разобраться, что произошло: это были какие-то тяжелые взаимоотношения в школе, происходила травля или ребенок не справлялся с образовательной программой, и у него случился нервный срыв? Почему штатные психологи, учителя не обратили на это внимание? Это же на протяжении длительного времени происходило, скорее всего. А если обратили и передали родителям, почему они не отреагировали?» — отметил парламентарий.

По его словам, все эти моменты взаимосвязаны, но первоочередно необходимо думать над ужесточением политики приобретения, распространения, хранения и использования оружия.

Ранее мы сообщали о том, что сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы не пострадала.