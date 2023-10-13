«Будет ныть и землю грызть»: бывший коллега сбежавшего Анатолия Белого предложил отправить его на СВО

Участники общественного движения «Зов народа» обратились в Минюст, Генпрокуратуру и СК России с просьбой признать актера Анатолия Белого иноагентом. Артист, сбежавший в Израиль, неоднократно допускал негативные высказывания в адрес Родины и своих коллег, а также добивался отмены их гастролей за границей.

Алексей Огурцов, актер и член Общественной палаты Московской области, прокомментировал поведение коллеги, отметив, что тот еще попросится обратно в Россию.

«Я с ним играл в фильме «Параграф 78» и в сериалах «Обнимая небо» и «Умножающий печаль». На тот момент казался нормальным человеком, но время идет, тараканы в голове появляются. Теперь этому придурку только одно — если он начнет пищать про возвращение домой, а он начнет, то только через СВО. Пусть год побудет в Донецке, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне. Это пока у него тестостерона хватает, но скоро будет ныть и землю грызть, как Панин», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время актер нашел и плюсы в позиции Белого по соотечественникам. Напомним, совсем недавно релокант с помощью петиций добился отмены гастролей «Ленкома» по Израилю.

«То, что мешает выступать, это, наверное, правильно. Не нужно нам уезжать из РФ в другие страны. Свою силу и мощь надо показывать здесь, в своем государстве. Как минимум пока идет СВО», — отметил Огурцов.

Ранее в Госдуме призвали не пускать комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом. — Прим. ред.) обратно в РФ.