Антироссийские санкции, принятые некоторыми странами после начала СВО, практически не навредили РФ, но ударили по экономическому состоянию государств, которые их ввели. В связи с этим многие эксперты выражают уверенность в том, что при первой же возможности Запад откажется от ограничений.

Депутат муниципального округа Капотня г. Москвы, руководитель фонда «Русская земля» Анна Данилова рассказала нам, как быстро после победы России будут сняты санкции. По ее мнению, ждать мгновенных перемен бессмысленно, но есть некоторые нюансы.

«После достижения в зоне СВО всех целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, санкции со стороны Запада навряд ли тут же отменят. Их снятие, если и будет происходить, то очень медленно и постепенно — в течение нескольких лет. Однако сами страны Запада начнут действовать по отдельности, в обход санкций», — считает собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас, по мнению депутата, многие страны испытывают огромные проблемы с АЭС и вынуждены сводить концы с концами из-за невозможности приобретения энергоресурсов по низким ценам. В погоне за выгодой такие государства могут начать восстанавливать отношения с РФ какими-нибудь альтернативными способами.

«Тут уже наша страна будет действовать только в своих интересах и выстраивать отношения в направлении, когда сначала дела, а не обещания. В первую очередь это могут быть Словения с Францией, которые уже сейчас экономически истощены. После победы России в СВО они сделают первые шаги, так как партнеры из-за океана уже не смогут ничего им обещать и давать надежду, а жители этих стран сами приведут их к восстановлению отношений с нами», — заключила Данилова.

Ранее мы сообщали, сколько на самом деле солдат ВСУ погибло за время СВО.