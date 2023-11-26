Украинский телеканал «1+1» в бегущей строке показал неожиданное число погибших солдат ВСУ — более 1,12 миллиона человек. Позже руководство компании попыталось оправдаться и заявило, что речь шла об опечатке.

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал нам, может ли озвученное число быть реальным, или же сотрудники канала и правда ошиблись.

«Я думаю, они просто проговорились. Компания «Укртелеком» еще три месяца назад заявила, что лишилась 400 тысяч абонентов. И это при том, что далеко не все пользуются именно ее услугами», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Военная статистика, по словам эксперта, тоже демонстрирует неутешительные данные. Согласно информации Минобороны, только за четыре месяца войны были ликвидированы 90 тысяч боевиков ВСУ. Если же брать в расчет весь период СВО, то показатель уже вполне мог перешагнуть отметку в миллион.

«Российская армия за 10 лет войны в Афганистане потеряла 15 тысяч человек, а Украина только за ноябрь — 13 тысяч. Это чудовищные потери. И ради чего? Ради интересов США и Великобритании», — отметил Литовкин.

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