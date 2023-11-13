«Он больше не наш»: депутаты Госдумы не хотят пускать обратно в РФ известного певца, надругавшегося над паспортом

Скандальный певец Эдуард Шарлот, сжегший на камеру свой паспорт и сбежавший из РФ, заявил, что планирует вернуться обратно. Артист вдруг собрался «бороться за русскоязычную культуру».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал намерения Шарлота, отметив, что заехать на территорию РФ тому навряд ли позволят.

«Хочет вернуться в Россию? Так а паспорт пусть покажет! У него нет легального способа попасть в страну или попросить о восстановлении документа. Он ведь от него отказался. Он больше не наш, Россия его больше не защищает. Публичное сжигание паспорта давно пора приравнять к заявлению о выходе из гражданства. Отказался от нас? Получай гражданство заново», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо въезда в Россию, у звезды может возникнуть еще одна проблема — внимание правоохранительных органов. Об этом нам рассказала юрист Анастасия Билялова. По ее словам, сожжение паспорта может трактоваться государственными органами по-разному.

«Умышленная порча паспорта влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей. Но с другой стороны возможно изменение правоприменительной практики, так как на паспорте присутствует государственный герб РФ, а надругательство над нам наказывается ограничением свободы на срок до года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до года», — предупредила эксперт.

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