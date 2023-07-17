«Пора действовать»: в Госдуме призвали жестко ответить на удар по Крымскому мосту

В районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края был нанесен удар беспилотниками. Такой информацией в Сети поделился глава Крыма Сергей Аксенов.

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, комментируя случившееся, отметил, что киевский режим можно назвать террористическим, а потому ответные меры должны быть наиболее жесткими.

«На Украине даже не скрывают, что террор — их государственная идеология, которую они реализуют при поддержке западных стран. Пройдет заседание Совета безопасности, и понятно, что там выработают механизмы по обеспечению безопасности и ответные меры. Понятно, что и восстановительные процессы обсудят», — пояснил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается граждан, уточнил парламентарий, сегодня необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Одно из направлений, которое киевский режим преследует — посеять раскол в российском обществе. Нам ни в коем разе нельзя идти на поводу. Действовать надо спокойно, все проанализировать, принимать взвешенные шаги. Я считаю, что решения должны быть очень жесткие и жестокие по отношению к террористическому режиму», — пояснил депутат.

Также Альшевских отметил, что говорить о так называемых красных линиях больше не приходится.

«Я считаю, мы уже давно вышли из того состояния, когда мы могли делать такие заявления о красных линиях, которые нельзя переходить. Теперь пора действовать», — подытожил парламентарий.

Ранее в Госдуме объяснили, какое отношение зерновая сделка имела к атакам на Крымский мост.