В Госдуме объяснили, какое отношение зерновая сделка имела к атакам на Крымский мост

На Крымском мосту произошло крупное ЧП. Был нанесен удар в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Из-за взрывов, причиной которых стали беспилотники, погибли мужчина и женщина, а их дочь попала в больницу.

Как отметил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, сейчас давать оценку тому, какие меры безопасности будут предприниматься в отношении транспортного объекта, сложно. Однако этот вопрос рассмотрят в ближайшее время.

«Будет заседание Совета безопасности РФ, где вопрос рассмотрят в более широком плане: что послужило причиной, как предотвратить, как ответить. Понятно, что все это будет рассматриваться через призму обеспечения безопасности граждан РФ, которые пользуются Крымским мостом, чтобы попасть на полуостров Крым и на материковую часть России», — пояснил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Альшевских, надо обратить внимание на то, что сегодня последний день участия России в зерновой сделке.

«Мы неоднократно обращали внимание мирового сообщества на то, что Украина прикрывается зерновой сделкой, чтобы осуществлять террористические атаки на территории РФ. Сегодняшний акт, я уверен — это звено той же цепи. Дроны атаковали мост именно с территории моря, и я не исключаю, что это сделали, прикрываясь зерновой сделкой», — отметил парламентарий.

Депутат Госдумы подчеркнул, что сегодняшний теракт — показательный пример для всего мирового сообщества, а в особенности — для тех стран, которые помогали террористическому киевскому режиму осуществлять атаки на мирные объекты и на мирных граждан.

«Мы должны понимать, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект. На нем находились не только воинские подразделения, но и мирные граждане. К сожалению, есть жертвы. Это очень серьезный звонок для всего мирового сообщества, и мир должен наконец снять свои розовые очки, чтобы посмотреть, какой режим они спонсируют, кому помогают», — подытожил Альшевских.

Ранее политик Константинов заявил, что киевский режим атаковал Крымский мост.