Ради солдат и гражданских: в Госдуме обсуждают увеличение выплат донорам

В России могут увеличить донорские выплаты

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Депутаты объяснили
freepik.com

Фото: [freepik.com]

В Госдуме обсуждают увеличение выплат для доноров, а также возможность заменить иностранные лекарства, которые делают на основе компонентов крови, отечественными аналогами. Дискуссии частично связаны и с СВО, ведь раненым бойцам часто требуется переливание крови.

Как объяснила Тамара Фролова, член комитета ГД по охране здоровья, донорская кровь и ее компоненты необходимы не только для оказания плановой и экстренной медицинской помощи, но и для производства современных лекарственных препаратов.

«Мы ведем речь о вопросе национальной безопасности, о продолжительности жизни и сохранении здоровья россиян. И несмотря на то, что заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не снижается. Донорская кровь постоянно требуется для наших раненых бойцов и мирного населения», — заявила Фролова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Понимая всю значимость этого вопроса, государство предоставляет донорам России различные меры социальной поддержки, в частности денежные выплаты, отметила парламентарий. По ее словам, сейчас они не столь велики, и в думском комитете по охране здоровья стали обсуждать этот вопрос. Депутат считает, что нужно и дальше предпринимать всесторонние шаги по развитию отечественного донорства.

«Обсуждаем увеличение выплат для доноров, кто сдает кровь не на безвозмездной основе. Сейчас в большинстве регионов они получают 5% от прожиточного минимума, в среднем 530 рублей. В Москве, конечно, больше», — добавила Фролова.

Также в Госдуме обсуждают популяризацию донорства. Так, 1 января обновят дизайн нагрудного знака «Почетный донор России». Помимо этого, в России идет процесс замены зарубежных жизненно важных лекарств. Их будут делать из отечественных компонентов, которые получают из крови, подчеркнула депутат.

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