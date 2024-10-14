Спортсмены Подмосковья заняли первое общекомандное место на чемпионате России по боксу

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате России по боксу среди мужчин 19-40 лет и заняли первое общекомандное место по итогам состязаний. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, два боксера из Ногинска Володя Мнацаканян и Константин Опольский, а также Егор Плоцын из Одинцовского округа в своих весовых категориях завоевали «золото», Светослав Тетерин из Люберец — «серебро». Две бронзовые медали получили боксер из Балашихи Виталий Бойцов и представитель Электростали Одинамухаммад Одинаев. По итогам чемпионата России 10 спортсменов из Подмосковья вошли в состав национальной сборной.

Соревнования прошли в Иркутске, в них приняли участие 343 спортсмена из 65 регионов России. Турнир состоялся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.