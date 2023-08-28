«Так, чтобы никто не видел»: в Госдуме считают, что 1 сентября необходимо усилить работу спецслужб

Близится 1 сентября — дата, когда миллионы школьников по всей России выйдут на праздничные линейки. Однако, по мнению некоторых специалистов, террористическая угроза со стороны Украины сохраняется, а начало учебного года может быть омрачено провокациями ВСУ. Как не допустить этого, рассказали депутаты Госдумы.

Член партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев выразил уверенность в том, что меры со стороны МВД и Росгвардии будут и без того достаточными. Перебарщивать же правоохранителям не стоит, ведь это приведет к тому, чего и добивается Киев, — к панике. В то же время спецслужбам можно проявить большую, чем обычно, бдительность, но действуя скрытно, считает парламентарий.

«Лишний ажиотаж, на мой взгляд, только навредит. С незаметной стороны нужно тщательнее подойти к этому вопросу. Спецслужбы знают, как сделать усиление так, чтобы никто не видел, а было спокойнее. Они понимают, как усилить безопасность, но не создавать лишний ажиотаж», — отметил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Андрей Альшевских, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», выразил мнение, что в данный момент никаких усилений со стороны правоохранителей не требуется. Однако он тоже отметил незаметную работу спецслужб, призвав граждан положиться на тех, кто обеспечивает их безопасность, и не поддаваться паническим настроениям.

«Наши спецслужбы, которые отвечают за безопасность, грамотно и квалифицированно выполняют свои обязанности. Они выполняют такую колоссальную работу, которую мы даже не видим и не представляем. Итог этой работы — то, что мы ощущаем себя в безопасности. Если спецслужбы примут решение усилить работу, это будет сделано так, что мы даже об этом не узнаем и не заметим их действий», — отметил депутат.

Кроме того, Альшевских признал, что в некоторых регионах, например, новых субъектах РФ или прифронтовых областях, могут приниматься отдельные решения. Причем в зависимости от ситуации это может быть даже не усиление со стороны полиции, а отмена школьных праздников, приуроченных к 1 сентября.

Ранее линейки в честь 1 сентября предложили отменить в некоторых регионах России.