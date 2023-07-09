«Техника, которая потом становится школой»: депутат Госдумы рассказал, как создать народный художественный промысел

Создать народный художественный промысел (НХП) в 21 веке возможно, однако метод изготовления изделий должен закрепиться и передаваться от мастера к мастеру долгое время. Об этом заявил первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

По словам парламентария, точного количества времени, которое должно пройти, чтобы промысел стал народным, нет.

«Не знаю про временные рамки, но, это должно быть устоявшийся техникой, которая потом становится школой. Один человек может творить самостоятельно и называть себя художником, но это не народный промысел. НХП все-таки передается от мастера к мастеру. Последний раз такое было с изделием, возникшим за 50 лет», — сказал Шолохов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако с депутатом не согласился руководитель телепроекта «Живые ремесла» Денис Прикарев. Как считает эксперт, сегодня уже не одно дело не способно стать НХП.

«Новый промысел уже не будет считаться НХП. Ведь его суть — сохранение аутентичных образцов производства и орнаментов. Оно фиксирует определенный исторический фрагмент, и от этого фрагмента идет дальнейшее развитие», — пояснил свою точку зрения Прикарев.

О народных художественных промыслах Подмосковья вы можете прочитать здесь.