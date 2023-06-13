«Только в 2 магазинах спросили документы»: в Госдуме заявили о несоблюдении законодательства торговыми точками

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов вместе с помощниками провел «контрольную» закупку в Подмосковье, проверив магазины на соблюдение запрета на продажу вейпов.

Нарушения, по словам парламентария, были выявлены во всех 10 магазинах. Депутат заявил, что «регионы закон не исполняют».

«Почти во всех точках до сих пор не убрали с открытых витрин вейпы, и только в 2 магазинах спросили документы при их продаже», — рассказал Колунов о результатах проверки корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий напомнил, что многие ограничения действуют уже не первый месяц. Помимо полного запрета на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, введенного 9 мая, в несколько раз были увеличены штрафы за нарушения. Для физлиц они составляют до 60 тысяч рублей, для юрлиц — до 600 тысяч.

«А с 1 июня приобрести вейпы и кальяны можно только в магазинах и торговых точках. Кроме того, вейпы и устройства для них должны быть убраны с открытых витрин по аналогии сигаретами», — подытожил собеседник.

Результаты проверки депутат направит коллегам из профильных комитетов Госдумы, чтобы они подготовили обращение к Правительству РФ.

Ранее подросток из Саратова попал в реанимацию после курения вейпа.